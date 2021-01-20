البورصة الأمريكية ترتفع مع تنصيب "بايدن" كرئيس للولايات المتحدة





ارتفعت البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل "ناسداك" مستوى قياسياً، مع بداية تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.





وارتفع سهم "نتفليكس" بنحو 12 بالمائة، ليقود مؤشر "ناسداك" لمستوى قياسي جديد، بعد أن كشفت الشركة الأمريكية بالأمس عن إضافة 8.5 مليون مشترك خلال الربع الأخير، بأكثر من التوقعات.





كما أعلن بنك "مورجان ستانلي" قفزة بنحو 51 بالمائة لأرباح الربع الأخير من 2020، لتتجاوز التوقعات.





وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3 بالمائة، ليصل إلى مستوى 31039 نقطة.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6 بالمائة مسجلاً 3822 نقطة، فيما صعد "ناسداك" التكنولوجي بنحو 1.1 بالمائة إلى 13340 نقطة.