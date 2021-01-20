تعرف على مواعيد مونديال الأندية بمشاركة الأهلي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
أسفرت قرعة كأس العالم للأندية عن مواجهة النادي الأهلي المصري أمام نظيره الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريقين في المونديال.


ويلتقي الفائز من من مواجهة الأهلي والدحيل أمام بايرن ميونخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الدور نصف النهائي.


ويلتقي الأهلي أمام الدحيل القطري يوم الخميس الموافق الرابع من فبراير المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


ويتأهل الفائز من الأهلي والدحيل لنصف النهائي لمواجهة بايرن ميونيخ، يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر فبراير في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


كما يلتقي الخاسر من الأهلي والدحيل، أمام الخاسر من أولسان هيونداي الكوري وتايجرز أونال المكسيكي يوم الأحد 7 فبراير الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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