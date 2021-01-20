ماذا يحدث حال محاكمة ترامب بالتحريض على اقتحام الكونجرس؟

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال باسم أبو سمية، الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي، إن حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يشهد تأمين على أعلى مستوى.

وتابع "أبو سمية" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، لم يعترف بفوز بايدن رغم مغادرته البيت الأبيض»، مشيرا إلى أنه حال محاكمة ترامب بتهمة التحريض على اقتحام الكونجرس، لن يستطيع تولي أي منصب سياسي أو فيدرالي، فضلا عن فقدان كافة المميزات التي يحصل عليها الرئيس السابق.

وأضاف «لن يحدث تغيير في العديد من السياسات التي انتهجها ترامب من بينها نقل السفارة الأمريكية»، متابعا «الشارع في واشنطن طبيعي، كون المدينة شبه خاوية بسبب الإجراءات الأمنية المشددة».

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