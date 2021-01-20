"إصدار قانون الأحوال الشخصية".. أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مناقشة عددًا من القرارات الهامة والموافقة على بعضها؛ كإصدار قانون الأحوال الشخصية، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

ويرصد "الفجر"، أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

إصدار قانون الأحوال الشخصية:
استهلت الحكومة اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة بشكل نهائى على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافى الملاحظات التى أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.

تعديل بعض أحكام قانون العقوبات:
كما وافقت الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ ).

ونص التعديل على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

قيام هيئة المجتمعات بتمويل الأعمال الخاصة
وووافقت أيضًا، على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويل الأعمال الخاصة بالوزارة، في عدد 24 مركزًا شاملة القرى والتوابع بمبلغ 20 مليار جنيه، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

الترخيص لإحدى الشركات:
كما وافقت على الترخيص لإحدى الشركات، بالانتفاع بمشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية.

إزالة صفة النفع العام لعدد من قطع الأراضي:
ووافقت أيضًا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إزالة صفة النفع العام لعدد من قطع الأراضي بناحية مركز ومدينة كفر الشيخ، على أن يعاد تخصيصها لصالح محافظة كفر الشيخ، وذلك لاستخدامها فى إقامة المشروعات التنموية والسكنية المختلفة، نقلًا من الأراضى المملوكة لمركز البحوث الزراعية.

إجراءات بشأن ثروات مصر:
وضمن القرارات الهامة، وافقت الحكومة على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الموافقة على عدة إجراءات في إطار الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية من البحيرات، حيث تمت الموافقة على السير في إجراءات تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية طبقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة استبعاد المزارع السمكية التي تدخل في نطاق تطوير البحيرات طبقًا لخطة الدولة لتطوير البحيرات وعدم تجديدها.

كما تمت الموافقة على جدولة وتقسيط المديونيات المتأخرة للملتزمين بالسداد عند التعاقد الجديد، وكذا الموافقة على إسناد أعمال تقييم مقابل الانتفاع بالمزارع السمكية إلى اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، مع مراعاة أن تتناسب القيمة الإيجارية مع ظروف كل منطقة، طبقًا للمزايا التي تتمتع بها كل منطقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطع اراضي قرارات الحكومه تعديل العقوبات الاحوال الشخصيه اخر الاخبار

أخبار تهمك

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ يوم

خاص- كواليس فسخ الأهلي تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

منذ ساعة و نصف

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

منذ حوالي 6 ساعات

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 5 ساعات

خاص- وكيله: جيرالدو يحصل على قيمة تعاقده كاملا من الأهلي على دفعتين

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. تأكد غياب نجم ريال مدريد عن مباراة الكأس

منذ 43 دقيقة

بعد إيقاف الشناوي.. الأهلي يفكر في اللجوء إلى الفيفا

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة بين لجنة التخطيط وموسيماني بسبب وليد سليمان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ يوم

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

منذ حوالي 10 ساعات

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

منذ ساعة و 12 دقيقة

تعرف على مواعيد مونديال الأندية بمشاركة الأهلي

منذ 17 دقيقة

سموحة يرفض عرض الزمالك لضم نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

"اتفاقية تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة" الأبرز.. 5 قرارات للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

"تشريعية البرلمان" تقر عقوبات رادعة بشأن التعديات على الأراضي الزراعية

الموافقة على "قانوني الثروة المعدنية والاستثمار".. تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان

قبل قانون تغليط العقوبة.. كيف واجهت الدولة ظاهرة التعدي على الأراضي؟

البرلمان يوافق على نص يُلزم بإسناد أعمال البناء لأحد المقاولين المعتمدين

البرلمان يوافق على تعديل قانون البناء الموحد في مجموعه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

06:01 م

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

05:44 م

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

02:59 م

خاص- وكيله: جيرالدو يحصل على قيمة تعاقده كاملا من الأهلي على دفعتين

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»