عاجل.. تأكد غياب نجم ريال مدريد عن مباراة الكأس

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
يغيب قلب دفاع ريال مدريد، ناتشو فرنانديز، عن القائمة الأولية للنادي "الملكي" لخوض مباراة كأس ملك إسبانيا أمام ألكويانو بسبب اتصاله بمصاب بفيروس كورونا المستجد.


وتلقى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب "المرينيغي" ضربة غير متوقعة بسبب خسارة ناتشو الذي كان سيلعب أساسيا في قلب الدفاع ضد ألكويانو.


ووفقاً للنادي، كان اللاعب على اتصال بشخص مصاب وللوقاية يجب أن يظل قيد الحجر الصحي في منزله.


وجاءت نتيجة اختبار ناتشو سلبية في تحليل "بي سي أر" السابق للقاء، وسيخضع لاختبار ثان الأربعاء لتحديد ما إذا كان مصاباً أم لا بالفيروس.


ومن شأن غياب المدافع أن يجبر زيدان على الاستعانة بأحد لاعبي الفريق الرديف.

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