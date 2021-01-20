ماذا قدم جيرالدو مع الأهلي قبل الرحيل ؟

رحل الأنجولي جيرالدو دا كوستا عن صفوف الأهلي اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن النادي فسخ العقد بينه وبين اللاعب بالتراضي، وتسوية كافة الأمور المالية الخاصة بالطرفين، ليودع اللاعب زملاءه ويغادر القلعة الحمراء.

جيرالدو انضم للأهلي قادماً من فريق أول أغسطس "بريميرو دي أجوستو" الأنجولي، في يناير 2019، بعد أن ساهم في وصول الفريق الأنجولي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018، لتتفائل الجماهير بالوافد الجديد الذي سبق له اللعب مع أندية برازيلية أبرزها فريق كوريتيبا، إلا أن مردود جيرالدو لم يكن على مستوى التوقعات والآمال.

لعب جيرالدو مع الأهلي في 45 مباراة، لم يسجل خلالهم سوى 5 أهداف فقط في مسابقة الدوري، وصنع 7 أهداف كانت جميعها في المسابقة ذاتها، غير أن أدائه في الملعب لم يرق لطموحات الجماهير، التي طالبت أكثر من مرة برحيله، واستغلال مكانه في القائمة للتعاقد مع لاعب أجنبي مميز.

وعلى مستوى الألقاب فقد حقق جيرالدو لقب الدوري الممتاز مرتين، وكأس مصر مرة واحدة، وكأس السوبر المصري مرة واحدة، ودوري أبطال إفريقيا مرة واحدة، وخاض اللاعب الأنجولي أول مباراة له مع الأهلي أمام سموحة في الدوري، بينما سجل أول أهدافه بالقميص الأحمر في شباك الداخلية.

وطوال فترة تواجده مع الأهلي خاض جيرالدو 8 مباريات مع منتخب أنجولا، بواقع 3 مباريات في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، ومباراتين في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وسجل خلالهما هدفاً واحداً أمام جامبيا، ولعب 3 مباريات في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.