لينا ريان تفوز بذهبية بطولة اتحاد الجمباز

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:27 م
لينا ريان
لينا ريان
الفجر الرياضي
حصدت لينا أحمد ريان المركز الأول في بطولة الاتحاد المصري للجمباز تحت ٦ سنوات أنسات  التي اقيمت بصالة نادي مدينة نصر

وحصلت لينا ريان علي الميدالية الذهبية في البطولة .

وشارك بطلات أكاديمية جيمنا ستيكا في البطولة حيث فازت ١٣  لاعبة بالميدالية الذهبية و٣ لاعبات بالميدالية الفضية.

حيث حصدت لينا أحمد ريان وجوري حازم وكارما أسامة وتسنيم أحمد وعليا إسماعيل وكادي عمر وهايا أحمد وكندة عبد الله وسارة مهاب وفاتيما مصطفي ومايا محمد وكيندا محمدوكنزي عمر على الميدالية الذهبية بينما فاز بالميدلية الفضية كلا من نانسي ياسر وبيلار حسام ونورين عصام.

وضم الجهاز الفني بقيادة المدير الفني كابتن محمد معاوية وكابتن جهاد عطية وكابتن نورهان أشرف وكابتن ملك أبوزيد وكابتن لؤي فايد وكابتن عبد الرحمن حمدي وكابتن أحمد مجدي وكابتن لوجي رشدي وكابتن معاذ محمود .

وحظيت البطولة باهتمام كبير من الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور ايهاب امين والمدير التنفيذي للاتحاد الدكتورة نهاد زايد

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