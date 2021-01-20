



link الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة دفعة فبراير 2021 بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة القوي العاملة | منحة الـ 500 جنيه





الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، الرابط الالكتروني للاستعلام عن منحة ال500 جنية من اكثر ما يبحث عنه المواطنين في تلك الفترة الاخيرة وبشكل خاص بعد أن بدأت الوزارة في ارسال تلك الرسائل النصية الي المواطنين المستحقين صرف الدفعة الخامسة من المنحة ليكونوا على علم بمكان وموعد الصرف المحدد لهم، ولذلك زاد البحث من قبل المواطنين حول تلك الكيفية التي يتم خلالها الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة لصرف ال500 جنية.





الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

لقد أكد وزير القوي العاملة أنة قد أصبح متاح امام المواطنين المستحقين الحصول على منحة ال500 جنية وتلقوا تلك الرسائل الخاصة بموعد صرف المنحة ان يقوموا بالتوجه الي مكاتب البريد الخاصة بهم ليتمكنوا من صرف ما يستحقونة من مبالغ المنحة وعلى من يرغب في الاستعلام عن تلك التفاصيل الخاصة بصرف المنحة ان يقوم بالاستعانة بالموقع الالكتروني لوزارة القوي العاملة التي اتاحت من خلاله ان يتم الاستعلام عن كل التفاصيل الخاصة بالمنحة نظرا لتلك الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة المواطنين ولضمان سلامتهم ولقد تم البدء في صرف الدفعة الخامسة من المنحة منذ يوم الاحد الموافق 17 يناير 2021 والتي سوف تستمر لمدة اسبوع لحين حصول كافة المستحقين على مستحقاتهم.





خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

لقد أوضحت وزارة القوي العاملة أنة يمكن أن يتم الاستعلام عن المنحة للدفعة السادسة والاخيرة وذلك عن طريق أتباع التالي:-





- يتم الدخول على موقع وزارة القوي العاملة.

- ومن ثم يتم اختيار الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة.

- ويتم ادخال البيانات المطلوبة.

- ومن ثم يتم الضغط على الاستعلام.



