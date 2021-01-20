ترامب يصل إلى فلوريدا بعد مغادرته للبيت الأبيض قبل بدء مراسم تنصيب بايدن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
وصل قبل قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مقر إقامته بعد مغادرته للبيت الأبيض قبل ساعات قليلة من بدء مراسم تنصيب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقام عدد من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالتجمع أمام قاعدة اندروز لتوديع الرئيس المنتهي ولايته هو وزوجته قبل استقلال الطائرة الرئاسية، حيث حرص ترامب على تقبيل عدد من أنصاره.

وكان ترامب، قد غادر البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته الرئاسية، حيث وصل "ترامب" إلى قاعدة اندروز لاستقلال الطائرة الرئاسية والتوجه لفلوريدا.

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