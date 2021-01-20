



ننشر رابط اضافة مواليد جديدة على بطاقة التموين 2021 عبر بوابة مصر الرقمية التابعة لـ (وزارة التموين) digital.gov.eg





أطلقت وزارة التموين المصري الموقع الرسمي الإلكتروني بوابة مصر الرقيمة الإلكترونية ،لإضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين 2021 digital.gov.eg، أعلنت الحكومة المصرية بفتح باب التقديم لإضافة المواليد الجدد على الموقع الرسمي الإلكتروني التي أطلقتة وزارة التموين ،لسهولة المواطنين التسجيل بالمنزل أون لاين دون الخروج في ظل وجود فيروس كوروناالذي أدي الي تدهور الأحوال الاقتصادية





خطوات إضافة المواليد 2021 بوزارة التموين المصري

يستطيع المواطنين إضافة مواليد عن طريقة بوابة مصر الرقمية الإلكترونية، التي خصصتها وزارة التموين المصري، حتى يتمكن جميع المواطنين من التسجيل الإلكتروني، دون الحاجة الذهاب إلى مكاتب التموين في ظل فرض نظام التباعد الاجتماعي، ونقدم لكم متابعينا خطوات الإضافة وهي كالتالي:





- يمكنكم الدخول بالموقع الرسمي البوابة المصرية بوزارة التموين.





- ثم الدخول والضغط خدمة التموين، ثم الضغط على ايقونة إضافة اسرتي.





- تسجيل المحافظة التابع لها المواطن، تحديد الإدارة التموينية الخاصة به .





- كتابة المواطن رقم البطاقة التموينية، والرقم القومي، ورقم الهاتف.





- ثم تحديد مكتب التموين التابع للمواطن، والمكان الذي يقوم بالصرف منه.





- إضافة الرقم القومي للمواليد، ثم الضغط على أوافق علي الشروط.





- يقوم المواطن بالتأكد من صحة البيانات ، ثم يقوم بإرسالها.





رابط بوابة مصر الرقمية الإلكترونية لإضافة المواليد 2021

أعلنت الحكومة المصرية عن أنطلاق بوابة مصر الرقمية الإلكترونية لإضافة المواليد الجدد،ويتمكن باضافة مليون طفل، من أسر المستحقة للدعم، وذلك لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا،لذلك قررت الحكومة المصرية للدول من خلال الضغط هنــــــا الآن، وبذلك يتمكن المواطنين من الدخول على التموين المصري برقم بطاقة التموين، لإضافة المواليد والحصول على الدعم التمويني.