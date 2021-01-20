بايدن يختار إنجيلا عمره 127 عاما لأداء اليمين الدستورية.. ما هو السبب؟

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
محمد عوده
يستعد الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، لأداء اليمين الدستورية، بعد ساعات قليلة، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، خلفا للرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الذى أخفق فى كسب ثقة وتأييد الأمريكيين لفتة رئاسية ثانية، خلال الانتخابات التى جرت فى الثالث من شهر نوفمبر الماضى، التى فاز بها بايدن، وطعن عليها ترامب بالتوير وعكف على التشكيك فى نتائجها، من دون أن يقدم دليلا على صحة مزاعمه.

وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، إجراءات أمنية غير مسبوقة، حتى بدت كحصن منيع، استعدادا لمراسم تنصيب بايدن رئيسا جديدا للبلاد، إذ تسيطر قوات الحرس الوطنى على العاصمة، للتصدى لأى أعمال فوضى أو شغب قد تحدث على غرار ما حدث من اقتحام جمع كبير من أنصار ترامب مبنى الكابيتول، بناء على دعوته لهم بالتوجه إلى الكونجرس، فى الوقت الذى كان يجتمع فيه أعضاؤه لإقرار نتيجة التصويت فى الانتخابات الأمريكية، وإعلان فوز منافسه جو بايدن.

إنجيل العائلة:

وسيؤدى الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، اليمين الدستورية، واضعا يده على إنجيل، اختاره هو ليؤدى القسم عليه، بعدما أدى عليه اليمين الدستورية الخاصة بما شغله من مناصب سابقة.

ويكمن السبب وراء اختيار بايدن لهذا الإنجيل تحديدا، فى أنه يحمل إرث عائلته منذ عام 1893.

وتبلغ سماكة الإنجيل الذى سيؤدى بايدن اليمين واضعا يده عليه أكثر من 12 سنتيمترا.

وخلال لقاء إعلامى أجراه الشهر الماضى، قال بايدن إن تلك النسخة من الكتاب المقدس تخص عائلته، ذات الجذور الإنجليزية والإيرلندية، مضيفا أنها إرث عائلى، وأن كل محطة مهمة فى تاريخ العائلة موجودة فى طيات هذا الكتاب المقدس، بما فى ذلك جميع المرات التى أدى فيها اليمين كعضو فى مجلس الشيوخ، وكذلك كنائب للرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما.

وستحمل السيدة الأولى، جيل بايدن، هذه النسخة من الإنجيل، أثناء مراسم التنصيب، والتى كانت قد ظهرت خلال لحظات مهمة فى الحياة السياسية لزوجها الذى سيكون الرئيس الأمريكى الكاثوليكى الثانى.

عضوية مجلس الشيوخ:

فبعد فترة وجيزة من انتخاب بايدن عضوا فى مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير، فى نوفمبر من عام 1972، تعرضت عائلته لحادث سير، توفيت فيه زوجته السابقة، وابنته التى كانت تبلغ من العمر 13 شهرا، بينما أصيب ابناهما بجروح، وبينما كان بايدن يتواجد فى المستشفى إلى جوار ابنيه المصابين، لا يريد تركهما وحيدين، انتهى به الأمر إلى أداء اليمين الدستورية على نفس الإنجيل من غرفة المستشفى.

استخدمه نجله المتوفى:

كما استخدم ابنه بو بايدن، نفس النسخة من الكتاب المقدس، ليؤدى اليمين الدستورية عليها، عندما تولى منصب المدعى العام لولاية ديلاوير، قبل وفاته متأثرا بإصابته بسرطان الدماغ عام 2015.

الدستور الأمريكى لا يمانع:

يشار إلى أن الدستور الأمريكى لا يشترط على السياسيين أداء اليمين الدستورية على كتاب معين، فقد استخدم المسؤولون العموميون القرآن أو التوراة أو الإنجيل، وحتى نسخة "كيندل" إلكترونية من الدستور، مثلما فعلت السفيرة الأمريكىة السابقة إلى سويسرا، سوزى ليفين، أثناء أدائها القسم قبل توليها منصبها عام 2014.

كما لم تكن تلك هى المرة الأولى التى يستخدم فيها رئيس أمريكى كاثوليكي إنجيل العائلة لأداء اليمين عليه، إذ سبق بايدن فى ذلك جون ف. كينيدى، الذى استخدم إنجيل عائلته لأداء اليمين أثناء تنصيبه عام 1961.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مراسم تنصيب بايدن دونالد ترامب جو بايدن تنصيب جو بايدن رئيسا لأمريكا تنصيب بايدن الرئيس الأمريكي إنجيل بايدن

أخبار تهمك

سموحة يرفض عرض الزمالك لضم نجمه

منذ ساعتين و 23 دقيقة

خاص- وكيله: جيرالدو يحصل على قيمة تعاقده كاملا من الأهلي على دفعتين

منذ أقل من ساعتين

بعد إيقاف الشناوي.. الأهلي يفكر في اللجوء إلى الفيفا

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة بين لجنة التخطيط وموسيماني بسبب وليد سليمان

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

منذ ثلث ساعة

البنك الأهلي ينهي إجراءات ضم كريم بامبو

منذ أقل من ساعة

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ يوم

الأهلي يرسل بطاقة بادجي إلى أنقرة التركي

منذ أقل من ساعة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. الأهلي يفسخ تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

منذ 38 دقيقة

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

منذ حوالي 5 ساعات

خاص- كواليس فسخ الأهلي تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

مى سمير تكتب: الحياة الخاصة للرئيس الأمريكي

في عيد ميلاده الـ78.. من هو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن؟

مراسم التنصيب الأمريكية.. مفارقات عبر التاريخ

بالفيديو.. بايدن يبكي في كلمة وداعية بولاية ديلاوير

عبدالمنعم سعيد: خطاب تنصيب بايدن سيركز على قضايا المناخ والصراع مع الصين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

05:44 م

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

02:59 م

خاص- وكيله: جيرالدو يحصل على قيمة تعاقده كاملا من الأهلي على دفعتين

04:28 م

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»