بايدن يختار إنجيلا عمره 127 عاما لأداء اليمين الدستورية.. ما هو السبب؟

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يستعد الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، لأداء اليمين الدستورية، بعد ساعات قليلة، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، خلفا للرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الذى أخفق فى كسب ثقة وتأييد الأمريكيين لفتة رئاسية ثانية، خلال الانتخابات التى جرت فى الثالث من شهر نوفمبر الماضى، التى فاز بها بايدن، وطعن عليها ترامب بالتوير وعكف على التشكيك فى نتائجها، من دون أن يقدم دليلا على صحة مزاعمه.



وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، إجراءات أمنية غير مسبوقة، حتى بدت كحصن منيع، استعدادا لمراسم تنصيب بايدن رئيسا جديدا للبلاد، إذ تسيطر قوات الحرس الوطنى على العاصمة، للتصدى لأى أعمال فوضى أو شغب قد تحدث على غرار ما حدث من اقتحام جمع كبير من أنصار ترامب مبنى الكابيتول، بناء على دعوته لهم بالتوجه إلى الكونجرس، فى الوقت الذى كان يجتمع فيه أعضاؤه لإقرار نتيجة التصويت فى الانتخابات الأمريكية، وإعلان فوز منافسه جو بايدن.



إنجيل العائلة:



وسيؤدى الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، اليمين الدستورية، واضعا يده على إنجيل، اختاره هو ليؤدى القسم عليه، بعدما أدى عليه اليمين الدستورية الخاصة بما شغله من مناصب سابقة.



ويكمن السبب وراء اختيار بايدن لهذا الإنجيل تحديدا، فى أنه يحمل إرث عائلته منذ عام 1893.



وتبلغ سماكة الإنجيل الذى سيؤدى بايدن اليمين واضعا يده عليه أكثر من 12 سنتيمترا.



وخلال لقاء إعلامى أجراه الشهر الماضى، قال بايدن إن تلك النسخة من الكتاب المقدس تخص عائلته، ذات الجذور الإنجليزية والإيرلندية، مضيفا أنها إرث عائلى، وأن كل محطة مهمة فى تاريخ العائلة موجودة فى طيات هذا الكتاب المقدس، بما فى ذلك جميع المرات التى أدى فيها اليمين كعضو فى مجلس الشيوخ، وكذلك كنائب للرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما.



وستحمل السيدة الأولى، جيل بايدن، هذه النسخة من الإنجيل، أثناء مراسم التنصيب، والتى كانت قد ظهرت خلال لحظات مهمة فى الحياة السياسية لزوجها الذى سيكون الرئيس الأمريكى الكاثوليكى الثانى.



عضوية مجلس الشيوخ:



فبعد فترة وجيزة من انتخاب بايدن عضوا فى مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير، فى نوفمبر من عام 1972، تعرضت عائلته لحادث سير، توفيت فيه زوجته السابقة، وابنته التى كانت تبلغ من العمر 13 شهرا، بينما أصيب ابناهما بجروح، وبينما كان بايدن يتواجد فى المستشفى إلى جوار ابنيه المصابين، لا يريد تركهما وحيدين، انتهى به الأمر إلى أداء اليمين الدستورية على نفس الإنجيل من غرفة المستشفى.



استخدمه نجله المتوفى:



كما استخدم ابنه بو بايدن، نفس النسخة من الكتاب المقدس، ليؤدى اليمين الدستورية عليها، عندما تولى منصب المدعى العام لولاية ديلاوير، قبل وفاته متأثرا بإصابته بسرطان الدماغ عام 2015.



الدستور الأمريكى لا يمانع:



يشار إلى أن الدستور الأمريكى لا يشترط على السياسيين أداء اليمين الدستورية على كتاب معين، فقد استخدم المسؤولون العموميون القرآن أو التوراة أو الإنجيل، وحتى نسخة "كيندل" إلكترونية من الدستور، مثلما فعلت السفيرة الأمريكىة السابقة إلى سويسرا، سوزى ليفين، أثناء أدائها القسم قبل توليها منصبها عام 2014.



كما لم تكن تلك هى المرة الأولى التى يستخدم فيها رئيس أمريكى كاثوليكي إنجيل العائلة لأداء اليمين عليه، إذ سبق بايدن فى ذلك جون ف. كينيدى، الذى استخدم إنجيل عائلته لأداء اليمين أثناء تنصيبه عام 1961.