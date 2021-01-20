بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي

استبعد الجنوب إفريقي ببتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 7 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر التي اختارها لمواجهة المقاولون العرب مساء غد الخميس.

ويواجه الأهلي ضيفه المقاولون العرب مساء غد الخميس على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد موسيماني كلا من :- 


كريم نيدفيد وناصر ماهر ووليد سليمان للإصابة، وأكرم توفيق للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، ومحمد الشناوي للإيقاف ومحمود وحيد وجونيور أجاي لوجهة نظر فنية.

أخبار تهمك

خاص- كواليس فسخ الأهلي تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

منذ حوالي 4 ساعات

سموحة يرفض عرض الزمالك لضم نجمه

منذ ساعتين و 21 دقيقة

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

منذ 19 دقيقة

البنك الأهلي ينهي إجراءات ضم كريم بامبو

منذ أقل من ساعة

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

منذ 36 دقيقة

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

رسميًا.. الأهلي يفسخ تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ يوم

الأهلي يرسل بطاقة بادجي إلى أنقرة التركي

منذ أقل من ساعة

بعد إيقاف الشناوي.. الأهلي يفكر في اللجوء إلى الفيفا

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة بين لجنة التخطيط وموسيماني بسبب وليد سليمان

منذ حوالي 5 ساعات

خاص- وكيله: جيرالدو يحصل على قيمة تعاقده كاملا من الأهلي على دفعتين

منذ أقل من ساعتين

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

05:44 م

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

02:59 م

خاص- وكيله: جيرالدو يحصل على قيمة تعاقده كاملا من الأهلي على دفعتين

04:28 م

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»