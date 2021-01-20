سيميوني يكشف حقيقة عرض أتلتيكو مدريد لتجديد عقده

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
وكالات

كشف مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، حقيقة الأنباء التي تشير إلى عرض محتمل من النادي لتجديد عقده، الذي ينتهي في عام 2022.

وقال سيميوني إنه "لا يوجد شيء يمكن الإعلان عنه حالياً"، وأكد أنه "سعيد" و وأنه ما زال أمامه "عاماً مهماً للغاية".


 وفي مؤتمر صحفي عن بعد عشية مباراة فريقه أمام إيبار المقررة الخميس على ملعب إيبوروا في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، أكد سيميوني "لا شك في أنه في اللحظة التي سنعقد فيها اجتماعا مهماً، أو حين نكون بصدد القيام بذلك، سيتم إخطاركم كما هو الحال دائماً حتى تكونوا أول من يعلم".


وكانت صحيفة آس أوردت أن أتلتيكو مدريد قدم عرضاً للمدرب الأرجنتيني من أجل تجديد عقده حتى عام 2024.

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