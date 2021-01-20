سكرتير عام 'الصحفيين': قرار التعاقد مع 'فوري' بإجماع المجلس إلا واحد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:59 م
محمد شبانة
محمد شبانة
ميسون أبو الحسن

قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة أعلن فتح باب تجديد الاشتراك السنوي ومشروع العلاج في موعده من العام الجاري، وفوجئ المجلس بأعداد كبيرة داخل النقابة مع ارتفاع وتيرة الإصابة بفيروس كورونا وزيادة الأعداد، واشترك نحو 1919 زميل في 4 أيام، ما يعني 500 شخص يوميًا، منا مثل خطرًا كبيرًا على صحة وحيا  المواطنين.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الزملاء الصحفيين لم يلتزموا بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المبنى، وذلك في ظل نظام التهوية السئ داخل النقابة، مما يمثل خطرًا كبيرًا على صحة الصحفيين والموظفين.

وأكد "شبانة" أن المجلس كان قد طرح فكرة التعاقد مع شركة "فوري" للدفع الإلكتروني وسداد الاشتراكات السنوية وتجديد مشروع العلاج من شهر تقريبًا، وبعد ازدياد أعداد الصحفيين داخل النقابة خلال أيام، وافق المجلس "بالإجماع" على تفعيل التعاقد، إلا عضو مجلس واحد، واستمر العمل بين النقابة والشركة نحو 5 أيام لتفعيل الخدمة.

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