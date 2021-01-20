سكرتير عام 'الصحفيين': لم نستفتِ مجلس الدولة في تأجيل الانتخابات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:57 م
محمد شبانة
محمد شبانة
ميسون أبو الحسن

قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة طلب من مجلس الدولة فتوى في وضع انتخابات التجديد النصفي للنقابة في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، ولم يستفتِ مجلس الدولة في تأجيلها.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هذا الإجراء يحمي الجمعية العمومية والانتخابات من الطعن، مؤكدًا أنه في حال التأجيل ستُعقد الانتخابات في شهر مارس العام المقبل، وذلك تطبيقًا لمواد قانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970.

وتابع: "مجلس النقابة في اجتماعه المقبل، الذي دعا له النقيب ضياء رشوان، سيناقش سيناريوهات الوضع، خاصة بعد رد مجلس الدولة أمس، بأنه ليس جهة اختصاص بتقييم الوضع فنيًا، فيما يخص المكان والإجراءات الاحترازية وغير ذلك".

وأكد "شبانة" أن الانتخابات في هذه الظروف ستكون في غاية الصعوبة، خاصة وأن الانتخابات تلتزم وجود تجمعات، فيما يخص الدعايا والاجتماعات والجولات داخل المؤسسات وغير ذلك.

وأشار سكرتير عام النقابة إلى أن في حال تأجيل الانتخابات لن يصبح المجلس تسييرًا للأعمال، ولكن مجلس النقابة سيد صلاحياته حتى آخر يوم، مؤكدًا أن انتخابات النقابة ستتعرض للطعن في حالتي تأجيل الانتخابات أو انعقادها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين محمد شبانة انتخابات الصحفيين الفجر الاجراءات الاحترازيه

أخبار تهمك

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إيقاف الشناوي.. الأهلي يفكر في اللجوء إلى الفيفا

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. الأهلي يفسخ تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ يوم

الأهلي يرسل بطاقة بادجي إلى أنقرة التركي

منذ أقل من ساعة

أزمة بين لجنة التخطيط وموسيماني بسبب وليد سليمان

منذ حوالي 5 ساعات

البنك الأهلي ينهي إجراءات ضم كريم بامبو

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

منذ 35 دقيقة

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

منذ 18 دقيقة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 4 ساعات

سموحة يرفض عرض الزمالك لضم نجمه

منذ ساعتين و 20 دقيقة

خاص- وكيله: جيرالدو يحصل على قيمة تعاقده كاملا من الأهلي على دفعتين

منذ أقل من ساعتين

خاص- كواليس فسخ الأهلي تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

'شبانة': قرار تأجيل انتخابات 'النقاد الرياضيين' صدر من السلطة العليا بالنقابة

قرار السُلطة العليا بالنقابة.. تأجيل انتخابات رابطة النقاد الرياضيين يشعل الخلاف

'شبانة' خلال زيارة لـ'الفجـر': تركت فائض 35 مليون جنيه بنقابة الصحفيين

محمد شبانة يشارك عمومية 'الصحفيين' استعدادًا بالانتخابات

مجلس 'الصحفيين' يفشل في تشكيل هيئة المكتب في أول لقاء

سكرتير عام 'الصحفيين': 100 مليون مصروفات النقابة في عام بسبب كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

05:44 م

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

02:59 م

خاص- وكيله: جيرالدو يحصل على قيمة تعاقده كاملا من الأهلي على دفعتين

04:28 م

سموحة يرفض عرض الزمالك لضم نجمه

03:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»