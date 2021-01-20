محافظ قنا: تشغيل مشروع الصرف الصحي لمدينة قفط خلال الايام القليلة القادمة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد


أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، انه سيتم تشغيل مشروع الصزف الصحي لمدينة قفط خلال الايام القليلة القادمة حيث سيتم البدء في فتح الوصلات المنزلية للصرف علي خطوط الشبكات، جاء ذلك خلال جولته جولة تفقدية قام بها محافظ قنا لمتابعة مشروع الصرف الصحى لمدينة قفط الممول من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، بحضور المهندس عبده صالح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب والنائب عبد الفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ والاستاذ محمد موسي رئيس مدينة قفط وعدد من القيادات التنفيذية.

تفقد محافظ قنا محطة الرفع رقم 1 و3 بمشروع الصرف الصحى لمدينة قفط موضحا ان المشروع يتكون من ( محطة معالجة رئيسية بنظام برك الأكسده - محطات رفع - خطوط طرد - عدايات - شبكات إنحدار - أحواض الموازنة وخط طرد المياه المنقاه ) والتى تصل الطاقة الإستيعابية للمرحلة الأولى من المشروع إلى ١٥ ألف م٣يوم بتكلفة ١٦٧ مليون جنيه ويخدم مدينة قفط والقرى التابعة لها ويستفيد منه ١٢٠ ألف مواطن.


والجدير بالذكر ان محافظة قنا وقعت اتفاقية مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال مشروع الصرف الصحى بمركزى قفط ونقادة بتكلفة تقدر بحوالى 330 مليون جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المنفذ بمحافظتى قنا وسوهاج.

ذكر محافظ قنا ان اجمالى الإستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بلغ ٦.٤ مليار جنيه حيث تم تنفيذ ٥٨ محطة مياه شرب كما يجرى استكمال تنفيذ ٣٧ محطة وشبكات مياه مضيفا انه تم تنفيذ ٥ مشروعات في قطاع الصرف الصحي كما يجرى استكمال تنفيذ ٢٦ مشروع اخر مؤكدا على ان مشروعات مياه الشرب الصرف الصحي تعتبر من أهم المشروعات التنموية وإحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة التي تعطي لها المحافظة أولوية خاصة لتنفيذها.

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