زعيم الأغلبية يعتذر لـ "رئيس البرلمان" بسبب إعتراضات النواب على إغلاق مناقشة بيان وزير التعليم أثتاء الجلسة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
وجه النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية البرلمانية، الشكر والاعتذار لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، تعقيبًا على الخلاف الذي شهدته الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، اعتراضًا على إغلاق باب المناقشة أثناء تعليق النواب على بيان وزير التربية والتعليم.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: إن الكلمات التي قيلت مثلت 17 محافظة مصرية، وهذا ليس بالهين عرضه في جلسة واحدة، إذ مثلت أحزاب مستقبل وطن، والوفد، والشعب الجمهوري، والمصري الديمقراطي، والعدل، والتجمع، وجميع النواب مثلوا 25 لجنة من مجلس النواب، مع إعطاء الأولوية للجنة التعليم في مجلس النواب، ووجه الاعتذار لرئيس المجلس.

وعلق المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلًا: "لن تثنيني أي عقبة عن تطبيق القانون والدستور واللائحة، أعلم نفسي أولًا، وأرجو منكم وأنا قبلكم إعادة بحث ودراسة اللائحة بتمعن، ولا يجوز الخروج عليها فهي جزء أساسي من مظهر وسلوك المجلس الموقر، ويجب الالتزام بكل حرف في اللائحة. 

وأضاف رئيس البرلمان، موجهًا حديثه للأعضاء: "لماذا تستعجلون، فالفصل التشريعي خمس سنوات كلكم تريدون الحديث مع وزير التعليم؟، الأيام قادمة نظموا أنفسكم، كل هيئة برلمانية تنظم نفسها وترشح من يتكلم".

وطالب "جبالي" كل مجموعة بتنسيق الكلمات بينهم، واختيار اثنين أو ثلاثة من كل حزب أو مجموعة للحديث، وتابع: "نسقوا بين أنفسكم، من سلطتي وحدي إغلاق باب المناقشة، لكن وعدتكم بالديمقراطية، وأطبق اللائحة لو على رأسي، ولو أنتم مكاني ستطبقونها".

وقال: "تركنا التشريع مؤقتًا لأنني أرى الرقابة الآن أهم، والحكومة ليست خصمًا إنما نتعاون معها ليستمر المسار سليمًا".

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عرض وزيري التربية والتعليم، والتعاون الدولي، برنامج عملهما، تنفيذًا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات في الأداء خلال الفترة الماضية.

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