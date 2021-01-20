أحمد السقا يدعي لوالد زوجته عقب تدهور حالته بسبب كورونا
الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:37 م
مي مرسي
دعا الفنان أحمد السقا لوالد زوجته مها الصغير، بالشفاء وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا.
وكتب "السقا" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا: "إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير يا رب تقوم ل حبايبك بالسلامة يا ابويا وحمايا وصاحبي"
يذكر أن حالة خبير التجميل محمد الصغير، تدهورت في الآونة الأخيرة وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب "السقا" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا: "إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير يا رب تقوم ل حبايبك بالسلامة يا ابويا وحمايا وصاحبي"
يذكر أن حالة خبير التجميل محمد الصغير، تدهورت في الآونة الأخيرة وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
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