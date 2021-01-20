عقب إصابته بكورونا.. نقل الشاعر حسن دنيا لمستشفى عزل الهرم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
كشف الشاعر فوزي إبراهيم عن تطورات الحالة الصحية، للشاعر حسن دنيا وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب "إبراهيم" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: " تم نقل الفنان حسن دنيا من مستشفي زايد العام لعزل مستشفي الهرم، أشكر التضافر الرائع بين الجمعية والنقابة والزميل أيمن بهجت، دعواتكم بالشفا".

يذكر أن حسن دنيا شارك في عدد من الأغاني لعدد من الفنانين الكبار وأبرزهم محمد منير وعمرو دياب، ومحمد فؤاد"، وحميد الشاعري، وحكيم، ومن اشهر الأغاني "ربك لما يريد"،"متفكرنيش"، "أودعك"، وأتخدعنا للفنان حسن الأسمر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اه الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ يوم

بعد إيقاف الشناوي.. الأهلي يفكر في اللجوء إلى الفيفا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تأكد غياب نجم ريال مدريد عن مباراة الكأس

منذ 43 دقيقة

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

منذ ساعة و نصف

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ يوم

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 21 ساعة

خاص- وكيله: جيرالدو يحصل على قيمة تعاقده كاملا من الأهلي على دفعتين

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

منذ ساعة و 12 دقيقة

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

منذ حوالي 10 ساعات

خاص- كواليس فسخ الأهلي تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة بين لجنة التخطيط وموسيماني بسبب وليد سليمان

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على مواعيد مونديال الأندية بمشاركة الأهلي

منذ 17 دقيقة

سموحة يرفض عرض الزمالك لضم نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تامر حسني وحميد الشاعري ومصطفى قمر يغنون في حفل زفاف نجل محسن جابر (صور)

تامر حسني لـ"شريف مدكور": "شدة وتزول"

بعد إليسا.. مطربة جديدة تتحدى السرطان بأغنية (فيديو)

أحمد فهمي وأشرف زكي وحميد الشاعري أول الحضور في عزاء والد أكرم حسني (صور)

حسن حسني من بينهم.. مشاهير توفوا بأزمة قلبية

دنيا عبد العزيز تستعيد ذكرياتها مع هادي الجيار

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

06:01 م

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

05:44 م

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

02:59 م

خاص- وكيله: جيرالدو يحصل على قيمة تعاقده كاملا من الأهلي على دفعتين

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»