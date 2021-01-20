بنى سويف يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة ديروط

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
محمد الحسينى

استأنف الفريق الكروي الأول بنادي بني سويف الرياضي تدريباته اليومية وذلك استعدادا لمواجهة ديروط بالجولة العاشرة للمحموعة الأولى بدوري القسم الثاني والمقرر إقامتها السبت القادم بملعب ديروط بمحافظة أسيوط .

وخلال التدريب اليومي حرص الجهاز الفني لبني سويف بقيادة محمد يوسف على عقد جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران وذلك لغلق التفكير بصورة تامة فيما حدث بالفترة الأخيرة مطالبا الجميع بضرورة الإجتهاد والتركيز .

واشتمل مران الفريق على تدريبات خفيفة خاصة في ظل أداء الفريق لمباراة أمس أمام تليفونات بني سويف بكأس مصر ، وطلب " يوسف " من الجهاز الطبي اعداد تقرير مفصل عن موقف اللاعبين المصابين .

ويحتل بني سويف المركز السادس برصيد 13 نقطة فيما يحتل ديروط المركز الخامس برصيد 13 نقطة أيضا .

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