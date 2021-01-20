عودة للمنزل وللبرنامج.. رئيس تحرير برنامج "التاسعة" يكشف تطورات حالة وائل الإبراشي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
مي مرسي
كشف رئيس تحرير برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عن تطورات حالته الصحية، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب محمد فتحي يونس،قائلا: ""الأستاذ وائل الإبراشي بخير ولا صحة لأي خبر سلبي.. وخلال أيام سيعود لمنزله".

ومن المقرر أن يعود الإعلامي وائل الإبراشي لتقديم برنامجه "التاسعة" مرة أخرى، عقب شفائه بالكامل، والمذاع على القناة الأولى المصرية.

وكشفت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي عن تطورات حالته الصحية،: "الحمد لله تعالي.. تحسن كبير ف الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، وإن شاء الله في طريقه للتعافي التام".

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