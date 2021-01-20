غدًا.. ذكري الميلاد السماوي لمثلث الرحمات البطريرك الكاردينال الأنبا أسطفانوس الثاني



في سن الرابعة التحق بالكتَّاب في القرية (وهو حاليًا منزل دانيال جرجس) وتعلّم عن يد المُعلِّم طانيوس أرمانيوس وشهرته طنوش. وفي عام ١٩٢٦ ج التحق بمدرسة الفرير (أخوة المدارس المسيحية) بطهطا واستمر فيها ثلاث سنوات، والتحق بالإكليريكية الصغرى يوم ٢٤ يوليو لسنة ١٩٢٨، في سبتمبر ١٩٣٩ إختاره السينودس المقدس لدراسة الفلسفة واللاهوت في كلية انتشار الإيمان ـ بروما. وفي عام ١٩٤٣ أتمّ دراسته الفلسفية واللاهوتية.



وتمت سيامته الدياكونية (الإنجيلية) على يد المطران أفيرينوا المطران الروسي بمدرسة الروس في ٢٥ مارس لسنة ١٩٤٤م.



تمت سيامته الكهنوتية في روما واتخذ اسم «غطاس» وأقام القداس الأول مع الأب ملاك حنّا في اليوم التالي بالدياميس بروما. في شهر يونيو لسنة ١٩٤٦ عاد إلى مصر وعين أستاذًا للفلسفة بإكليريكية طهطا ثم في إكليريكية طنطا مدرسًا للفلسفة واللاهوت العقائدي واللغة القبطية والإرشاد الروحيّ وشعر بدعوة ملحة إلى الحياة الرهبانية وانتمى بموافقة الرؤساء إلى الرهبانية اللعازرية للقديس منصور دي بول عام ١٩٥٢.



فى ٨ مايو لسنة ١٩٦٧ اختاره السينودس المقدس مطرانًا لأبرشية طيبة (الأقصر) وسيّم أسقفًا في ٩ من يونيو لسنة ١٩٦٧ بكنيسة الآباء اللعازريين – بالإسكندرية- وتم تجليسه على كرسي الأسقفية في كاتدرائية طهطا في يوم ١٦ يونيو لسنة ١٩٦٧.





في عام ١٩٧٠ اختير ممثلًا أعلى لدي السلطة الكنسية لمنظمة جنود مريم بالقطر المصري وعينه الكرسي الرسولي مديرًا رسوليًّا لبطريركية الأقباط الكاثوليك وللأبرشية البطريركية ورئيسًا للسينودس البطريركي يوم ٢٠ فبراير لسنة ١٩٨٤ م.



وقد أصدر قداسة البابا يوحنا بولس الثاني مرسومًا بابويًّا بتاريخ ٢٢ فبراير لسنة ١٩٨٤ بشأن ذلك الاختيار ونظرًا لاعتلال صحة الأنبا إسطفانوس الأول ولما قدم استقالته من المهام البطريركية.





انتخب السينودس البطريركي في يوم ٩ يونيو لسنة ١٩٨٦ الأنبا أندراوس غطاس بطريركًا على السدة المرقسية للأقباط الكاثوليك وتم تنصيبه بطريركا يوم ١٣ يوليو لسنة ١٩٨٦ م. متخذًا اسم «إسطفانوس الثاني» وفاءً وتقديرًا لسلفه.





وتم حفل تنصيب البطريرك بكاتدرائية القديس الأنبا أنطونيوس كوكب البرية في الفجالة بالقاهرة وتبادل الشركة الأخوية المقدسة بين كنيستي روما والإسكندرية الشقيقتين أي البابا يوحنا بولس الثاني والبطريرك إسطفانوس الثاني في يوم الجمعة ١٢ ديسمبر لسنة ١٩٨٦.





افتتح في عهده المجمع السكندري الثالث في ٦ يونيو لسنة ١٩٩٧، منحه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني رتبة الكاردينالية في يوم ٢١ فبراير لسنة ٢٠٠١ تنيح برائحة القداسة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ يناير لسنة ٢٠٠٩. بركة صلواته فلتكن معنا.

تمر غدا 20 يناير تذكار مرور اثنى عشر سنة على الميلاد السماوى لابينا المتنيح مثلث الرحمات البطريرك الكاردينال الانبا أسطفانوس الثانى بطريرك كنيسة الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية وكاردينال الكنيسة الجامعة.وُلد عيد أندراوس عيد غبريال جرجس، بقرية الشيخ زين الدين – طهطا – سوهاج بتاريخ يوم ١٦ يناير لسنة ١٩٢٠. ونال أسرار التنشئة في كاتدرائية الحبل بلا دنس بطهطا. في يوم ١٤ شهر أبريل سنة ١٩٢٠ عن يد الأب أنطون يسي (1884-1963م).