وكيل صحة الشرقية يوجه بمراقبة عدادات الأكسجين بمستشفى الصدر

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور علي مستشفيات الأمراض الصدرية بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، وأعمال التطوير الجارية بالمستشفي، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة المصرية لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.



حيث تفقد وكيل الوزارة أعمال التطوير الجارية بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، ومراحل التشطيبات، وتم التأكد من التوسعات في عدد الأسرة بها، بما يتناسب مع معايير الجودة، وسياسات مكافحة العدوى، ووجه بسرعة الإنتهاء من الأعمال، والتشطيبات بالشكل الجمالي المطلوب، لدخول الأقسام الطبية الخدمة، لصالح المرضي بالمحافظة، في ظل الظروف الراهنة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والاطمئنان علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بها.



كما تابع الدكتور هشام مسعود توافر المخزون الكافي من الكميات اللازمة من الأكسجين بالمستشفي، ووجه مدير المستشفي بمتابعة شبكة الغازات ومخارج الأكسجين، والتأكد من صيانتها وعملها بشكل جيد، وعدم وجود أي إهدار في كميات الأكسجين، تزامنًا أيضًا مع أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة ومراقبة عدادات الأكسجين، وصرف الكميات منها حسب الإحتياج، وأيضًا متابعة نسب الأكسجين للمرضي ونسب إستهلاكها بما يتناسب مع حالة كل مريض، مؤكدا علي إتباع بروتوكول العلاج لمرضي كورونا وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، كما تابع إجراءات مجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا بالمستشفي، مؤكدًا علي إتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية، والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية بالمستشفى.