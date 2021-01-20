محافظ أسوان: استثمار محجر السد العالى لتوفير اللحوم الطازجة والمبردة

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أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إعادة إستثمار المحجر البيطري خلف ميناء السد العالى شرق الدولى بعد توقفه لمدة 26 عام حيث قامت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بترسية المحجر عاى إحدى الشركات المتخصصة من خلال مزاد علنى.



ولفت إلى أن محجر السد العالى يقع على مساحة 47 فدان ويضم 9 حظائر لرؤوس الماشية منها 8 حظائر للتربية، وواحدة للعزل وذلك بطاقة 18 ألف رأس، لافتًا إلى أنه سيتم تشغيل المحجر خلال الأشهر القادمة من خلال هذه المشركة بتعاقد لمدة 9 سنوات وبإستثمارات تصل لنحو 20 مليون جنيه مما سيوفر حوالى ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، علاوة على توفير اللحوم الطازجه المبردة بعد إستيراد العجول الحية من دولة السوان الشقيق.



وأشار اللواء أشرف عطية الى أن رؤوس الماشية القادمة من دولة السودان سيتم نقلها عبر الصنادل النهرية في المجرى الملاحى لبحيرة ناصر وهو الذى سيساهم في تخفيف حركة النقل الثقيل على طريق أسوان أبو سمبل، وأبو سمبل آرقين مع توفير النقل الآمن للشحنات الواردة، مؤكدًا على أنه سيتم إتخاذ الإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار الأمراض المعدية والوبائية وخاصة أمراض حمى الوادى المتصدع والحمى القلاعية من أجل الإهتمام بحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة المواطنين.