تطور جديد بشأن مستقبل نجم توتنهام

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن تطورات جديدة في مستقبل ديلي آلي، لاعب وسط نادي توتنهام هوتسبير، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت هناك بعض التقارير التي زعمت، بأن توتنهام يضع عقبات مادية، للسماح برحيل ديلي آلي إلى باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ديلي آلي واثق في أن توتنهام سيخضع لرغبته في النهاية، ويوافق على إعارته إلى باريس سان جيرمان.

وهناك حالة من التوتر بين البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام وديلي آلي، حيث يستبعده مورينيو دائمًا من المشاركة مع السبيرز.

وطلب أيضًا الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، من ليوناردو المدير الرياضي، التعاقد مع آلي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

أخبار تهمك

خاص- كواليس فسخ الأهلي تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد إيقاف الشناوي.. الأهلي يفكر في اللجوء إلى الفيفا

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

منذ حوالي 5 ساعات

خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

منذ حوالي 8 ساعات

رسميًا.. الأهلي يفسخ تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

منذ حوالي 3 ساعات

إعادة المسحة الطبية لأكرم توفيق

منذ 43 دقيقة

خاص- وكيله: جيرالدو يحصل على قيمة تعاقده كاملا من الأهلي على دفعتين

منذ ساعة و 17 دقيقة

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

منذ ساعتين و 46 دقيقة

سموحة يرفض عرض الزمالك لضم نجمه

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 19 ساعة

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ يوم

أزمة بين لجنة التخطيط وموسيماني بسبب وليد سليمان

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

02:59 م

خاص- وكيله: جيرالدو يحصل على قيمة تعاقده كاملا من الأهلي على دفعتين

04:28 م

سموحة يرفض عرض الزمالك لضم نجمه

03:59 م

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

01:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»