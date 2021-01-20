تحذيرات ونصائح من هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس غدا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:46 م
حالة الطقس
حالة الطقس
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا تكشف فيه عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس الموافق 20 من يناير لعام 2021، محذرة من حالة الطقس غدا نظرا لتعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد غدا، طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، ومائلا للبرودة على السواحل الشمالية، ومائلا للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً.

أما عن حالة الطقس ليلاً فهو شديد البرودة على أغلب أنحاء البلاد.

وعن النصائح التي وجهتها هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين للتعامل مع ظاهرة الشبورة المائية التي تجتاح البلاد في الصباح الباكر تتضمن التالي:

1- اتباع تعالم المرور لتجنب الحوادث
2- القيادة بهدوء على الطرق اسريع نهارا
3- استخدام الكشافات لإضاءة السيارة
4- متابعة النشرات الجوية باستمار لمعرفة حالة الطقس اول بأول

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