"الزراعة": لأول مرة في دمياط.. نجاح تجربة زراعة الفراولة بالتنقيط

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
كشف المهندس سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط، عن نجاح تجربة زراعة محصول الفراولة لأول مرة بالمخافظة، بنظام الري بالتنقيط.

وقال عبدالسميع ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتفعيل منظومة تحديث الري، وخطة الوزارة في هذا المجال، لترشيد استخدامات المياه، وتحقيق اقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه.

واوضح انه تم المرور على زراعات الفراولة المنزرعة رى بالتنقيط بناحية العوامر مركز كفر البطيخ، وكانت بحالة جيدة.

وفي سياق متصل كشف وكيل وزارة الزراعة بدمياط، ان اجمالي المساحات التي تم تطوير الري بها، بلغت حوالي ٥٩٦٧فدان بعدد ٣٥٤٤حائز، لافتا الى ان هناك ايضا عدد من الطلبات مقدم من مزارعي المحافظة، للتحول الى الري الحديث بعدد حوالي ١٣٤طلب بمساحة ٧٢٣فدان.
"الزراعة": لأول مرة في دمياط.. نجاح تجربة زراعة الفراولة بالتنقيط
"الزراعة": لأول مرة في دمياط.. نجاح تجربة زراعة الفراولة بالتنقيط
"الزراعة": لأول مرة في دمياط.. نجاح تجربة زراعة الفراولة بالتنقيط
"الزراعة": لأول مرة في دمياط.. نجاح تجربة زراعة الفراولة بالتنقيط
"الزراعة": لأول مرة في دمياط.. نجاح تجربة زراعة الفراولة بالتنقيط
"الزراعة": لأول مرة في دمياط.. نجاح تجربة زراعة الفراولة بالتنقيط
"الزراعة": لأول مرة في دمياط.. نجاح تجربة زراعة الفراولة بالتنقيط
"الزراعة": لأول مرة في دمياط.. نجاح تجربة زراعة الفراولة بالتنقيط
"الزراعة": لأول مرة في دمياط.. نجاح تجربة زراعة الفراولة بالتنقيط
"الزراعة": لأول مرة في دمياط.. نجاح تجربة زراعة الفراولة بالتنقيط

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