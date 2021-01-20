وزيرة الصحة: جاري دخول المحافظات تباعاً في المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاَ حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وخاصة فيما يتعلق بإجمالى حالات الشفاء والخروج من المستشفيات، وكذا الحالات التى أصيبت مؤخرًا، ونسب إشغال الأسرة بمستشفيات العزل، سواء الداخلية، أو الرعاية، أو أجهزة التنفس الصناعى، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الاسبوع الحالى شهد تراجعًا فى نسبة المصابين بالفيروس بنسبة تصل إلى 18% مقارنة بالاسبوع السابق، مؤكدة فى الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية،

كما نوهت الوزيرة إلى موقف الإصابات العالمى، وتطور تلك الإصابات بالدول التى شهدت ظهور تغيرات بالفيروس بالمقارنة مع مصر.

وتطرقت الوزيرة خلال العرض إلى الموقف الخاص باللقاحات فى مصر، وكذا بمختلف دول العالم، إلى جانب الموقف المتعلق بالجرعات المعطاة للأشخاص على مستوى العالم، وفى هذا الصدد تناولت الوزيرة الموقف الخاص بمشروع المجمع القومى للأمصال واللقاحات، والذى يهدف إلى توفير مساحات تخزينية للأمصال واللقاحات، وتأمين المخزون الإستراتيجى منها وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وحول الموقف التنفيذى الخاص بالمبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا، أوضحت وزيرة الصحة أنه بدأ بالفعل متابعة حالات العزل المنزلى بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وامتد تنفيذ المبادرة لتشمل محافظات الشرقية، والدقهلية، والاسكندرية، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، مؤكدة أنه جار دخول باقى المحافظات تباعًا ضمن المبادرة، لتقديم مختلف الخدمات الصحية اللازمة لمصابى الفيروس بالمنزل.

ولفتت الوزيرة خلال العرض إلى الجهود المبذولة من جانب الوزارة فى إطار الدور المنوط بها بتقديم الخدمات الصحية لجميع المشاركين فى بطولة العالم لكرة اليد للرجال، والتى تستضيفها مصر خلال هذه الفترة.

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