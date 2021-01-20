غرفة الإسكندرية ونظيرتها في فويفودينا يعقدان جلسة لبحث التعاون المشترك

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نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الأربعاء، لقاء مشترك بغرفة تجارة وصناعة فويفودينا، لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين.



قال بوشكو فوتورفيتش، رئيس غرفة التجارة والصناعة فى فويفودينا، إن الهدف من اللقاء، هو بحث سبل التعاون بين الجانبين، فى مختلف قطاعات التعاون، فى ظل جائحة كورونا، والتى كان لها تأثير سلبي، على جميع القطاعات بدول العالم كافة.



من جانبه، أوضح السفير عمرو الجويلي، سفير مصر فى صربيا خلال كلمته، أن هذا اللقاء يعد بداية جيدة لتعاون مشترك بين غرفتى الإسكندرية، وفويفودينا، مؤكدًا أن هذا اللقاء ليس الأول له مع غرفة فويفودينا، فقد شارك فى العديد من الاجتماعات المشتركة بين قطاعات الأعمال فى مصر، وغرفة فويفودينا، من أجل التعاون المشترك فى مختلف القطاعات.



وأضاف أنه من الضرورى أن تعمل صربيا على الاستثمار فى أفريقيا، مؤكدًا أهمية التنمية الاقتصادية فى أفريقيا، فرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، يعطى اهتمامًا كبير للتعاون مع أفريقيا، مشيرًا إلى مستقبل الاقتصاد المصرى فى أفريقيا.



وفى ختام كلمته دعا السفير عمرو الجويلي، إلى زيارة وفد من رجال الأعمال المصرى إلى صربيا.



من جانبه، أوضح أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندية، خلال كلمته، أن الهدف من اللقاء تحسين الروابط والعلاقات بين مصر وصربيا، فيما يخص التجارة الخارجية، من خلال التعاون مع غرفة الإسكندرية، وغرفة فويفودينا، إضافة إلى التعاون مع "الإسكامي".



وأضاف الوكيل، أنه يمكن التعاون فى العديد من القطاعات المختلفة، كتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة، وغيرها من القطاعات، لتحسين نسب الاستثمار فى تلك القطاعات.



وفى ختام كلمته، أكد أنه هناك فرص جيدة للعمل المشترك فى المستقبل بين الغرفتين، مؤكدًا أنه سيتم الاستفادة من توصيات لقاء اليوم، لمساعدة منتسى الغرفة الذى يتعدد عددهم الـ300 ألف منتسب، فى تنمية حجم أعمالهم واستثماراتهم.



وقدمت ملادين بيتكوفيتش، سكرتير الرابطة الزراعية، بغرفة التجارة والصناعة فى فويفودينا، نبذة عن الوضع الاقتصادى لفويفودينا، من حيث حجم الاستيراد والتصدير، وبيع البضائع فى تجارة التجزئة، وحجم سوق العمل فى فويفودينا.



كما قدم زوران تربوفسكى سكرتير رابطة الصناعة، بغرفة التجارة والصناعة فى فويفودينا، نبذة عن وضع الصناعة فى صربيا، وأهم المنتجات التى تقوم بصنعتها، وتصديرها، أما ماركو كوتارليتش، مدير "معهد المحاصيل الحقلية والخضروات"، قدم نبذة عن وضع المحاصيل الحقلية والخضروات فى صربيا، وأهم المحاصيل التى تتمتاز صربيا بزراعتها، وتصديرها.



وعلى الجانب الآخر، قدم أشرف الجزايرلي، عضو مجلس الإدارة بـ"غرفة الإسكندرية"، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية، نبذة عن الوضع الاقتصادى المصري، تحديدًا فيما يخص قطاع الاغذية، موضحًا نسب الاستيراد والتصدير بمصر فى ذلك القطاع.



كما قدم أشرف أبو إسماعيل، عضو مجلس الإدارة بـ"غرفة الإسكندرية"، نبذة عن تاريخ الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، مؤكدًا أن منتسبى الغرفة يتعدوا الـ300 ألف تاجر سكندري، من مختلف القطاعات والصناعات ومؤدى الخدمات.



من جانبه، أوضح المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، خلال كلمته، أن جائحة كورونا، عملت على تسريع وتيرة التقدم فى مجال تكنولوجيا المعلومات، فاليوم نلتقى من خلال برنامج zoom، وهذا نتيجة أزمة جائحة كورونا.



وأضاف أنه يجب العمل مع صربيا فى تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بين الطرفين، مشيرًا إلى أن مصر تعطى اهتمام كبير لهذا القطاع فى الوقت الراهن، من خلال العديد من المبادرات فى مجال التحول الرقمي.



جاء ذلك بحضور السفير عمرو الجويلى سفير مصر فى صربيا، وأعضاء مجلس الإدارة،أشرف أبو إسماعيل، وأحمد حسن، وأشرف الجزاريلي، ومحمود مرعي، والبديوى السيد، والمهندس محمد فتح الله، والمهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، وبسنت قاسم مستشار رئيس الغرفة للتعاون الدولى وشؤؤون أوروبا والأمريكتين.