بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاربعاء حالة الطقس ليوم غد الخميس، حيث تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيانا لها، من شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد بوجود مرتفع جوي علي سطح الأرض يتزامن معه مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الخميس طقس معتدل علي القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل علي السواحل الشمالية، فيما يكون مائل للدفء علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس شديدة البرودة علي معظم أنحاء البلاد فيما يكون بارد علي جنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الخميس، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحا علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد فيما تكون الرياح معتدلة على معظم الأنحاء، تنشط أحيانا علي جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدله وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

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