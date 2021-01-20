رئيس جامعة الفيوم يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الغطاس

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يتقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والسادة منتسبي الجامعة، بخالص التهاني القلبية للأخوة الأقباط شركاء الوطن ورفقاء الدرب بمناسبة عيد الغطاس تلك المناسبة السعيدة التي يحتفل بها المسيحيون حول العالم.





وبهذة المناسبة يؤكد رئيس الجامعة على أن النسيج المصري مترابط منذ الأزل، حيث تتجلى معالم الاخوة والتعاون بين شعب مصر العظيم مسلمين ومسيحين في مختلف مناحي الحياة، متمنيا سيادته الخير والرخاء لمصرنا الغالية.