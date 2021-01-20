أفشة يطمئن جماهير الأهلي ويعلن جاهزيته للمشاركة أمام المقاولون

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
علي نبوي

انتظم محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي وتدريبات الكرة اليوم الأربعاء.

 

وكان اللاعب قد غادر مران الفريق أمس بعد تعرضه لإصابة خفيفة في القدم، قبل أن ينتظم اليوم في المران الجماعي.

 

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم عقب انتهاء المران المسائي استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها مساء غدٍ الخميس على ملعب الأهلي بالسلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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