قبل مغادرته.. ترامب: سأعود بطريقة أو بأخرى

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
وكالات

قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، اليوم الأربعاء، "سأعود.. بطريقة أو بأخرى"، متمنياً في الوقت ذاته حظاً جيداً لإدارة جو بايدن، قبل مغادرته من قاعدة أندروز العسكرية.

وقال ترامب قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية الأمريكية للمرة الأخيرة متوجهاً إلى فلوريدا: "سنعود مجددا بطريقة أو بأخرى، مما يعني أنه قد يرشح نفسه مجددا إلى الرئاسة في عام 2024، وهو أمر أشار إليه عدد من مقربيه من قبل.

ودون أن يسمه بالإسم، قال إنه يتمنى لإدارة بايدن الجديدة "حظاً جيداً ونجاحاً كبيراً".

وشدد على أنه إدارته قامت بإصلاح ضريبي تاريخي، مضيفا" آمل ألا يرفعوا (إدارة بايدن) الضرائب عليكم".

وقال إن حكومته حققت أرقاما اقتصادية استثنائية، لولا أزمة كورونا، التي تلقت من جرائها الولايات المتحدة صفعة كبيرة، مثل كل الدول".

وغادر ترامب القاعدة العسكرية على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس ون"، التي نقلته في الرحلة الأخيرة بوصفه رئيسا للولايات المتحدة إلى مقر إقامته في ولاية فلوريدا.

لكن ترامب أحدث سابقة في واشنطن لم تقع منذ 150 عندما رفض المشاركة في تنصيب خلفه، وعندما طلب إلقاء خطاب على أنصاره في قاعدة عسكرية قبيل ترك مكتبه.

وهتفت الجماهير في قاعدة أندروز: "نحن نحبك"، ليرد عليها ترامب: "ونحن نحبكم أيضا. شكرا لكهم أيها الأنصار".

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