قبل مغادرته.. ترامب: سأعود بطريقة أو بأخرى





قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، اليوم الأربعاء، "سأعود.. بطريقة أو بأخرى"، متمنياً في الوقت ذاته حظاً جيداً لإدارة جو بايدن، قبل مغادرته من قاعدة أندروز العسكرية.





وقال ترامب قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية الأمريكية للمرة الأخيرة متوجهاً إلى فلوريدا : "سنعود مجددا بطريقة أو بأخرى، مما يعني أنه قد يرشح نفسه مجددا إلى الرئاسة في عام 2024، وهو أمر أشار إليه عدد من مقربيه من قبل.





ودون أن يسمه بالإسم، قال إنه يتمنى لإدارة بايدن الجديدة "حظاً جيداً ونجاحاً كبيراً".



