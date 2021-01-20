النيابة تأمر بحبس أب لقتله نجله في أكتوبر

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس والد الطفل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل نجله بعد التعدي عليه بالضرب.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تفاصيل مقتل طفل  يبلغ من العمر ٣ سنوات على يد والده بمدينة ٦ أكتوبر، أنه في يوم الواقعة اعتدى الأب عليه بالضرب المبرح مما أسقطه على أسطوانة غاز أدى إلى إصابته بجروح، ونقل على المستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأدلى الأب باعترافات تفصيلية أمام النيابة، أنه كان لا يقصد قتله، قائلا، " كنت بقسو عليه عشان يتربى ويطلع راجل".

وطلبت النيابة، عرض الطفل على الطب الشرعي، لكتابة تقرير واف حول الواقعة.

كان تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغا يفيد مصرع طفل نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، تعرض للضرب على يد والده، بسبب شقاوته.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بالواقعة، وحرر محضر بالواقعة.

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