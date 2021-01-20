شاهد.. محافظ الشرقية يتفاعل مع مشكلة فتاة تعاني من إعاقة جسدية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
سمر السيد
استقبل الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الفتاه سامية عبد اللطيف إبنة قرية الظواهرية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية، والتي تعاني من إعاقة جسدية، في حضور الأستاذ محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لمنحها تروسيكل لمساعدتها في إنهاء عملها، حيث تقوم يوميا باستئجار تروسيكل تستخدمه في توزيع وحمل أسطوانات الغاز.

وكلف المحافظ مدير مكتبه بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص التروسيكل بالتنسيق مع إدارة المرور وتوفير كافة إحتياجات الفتاه.

كما قرر المحافظ صرف إعانه مالية عاجلة للفتاه لتعينها على مواجهة أعباء الحياة بالإضافة إلي حصولها على مساعدات مالية عاجلة من جمعية صناع الحياة ومؤسسة التكافل الإجتماعي.

وأشاد المحافظ بهذا النموذج المشرف، والذي يصر أن يعمل متحديًا إعاقته ليتكسب قوت يومه من عمله دون الإعتماد علي أحد،، مؤكدًا أن المحافظة تسعي جاهدة لتلبية كافه إحتياجات ذوى القدرات الخاصة والهمم ودمجهم في المجتمع في جميع المجالات وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإهتمام بهم وتلبية كافة احتياجاتهم.

قدمت الفتاه سامية عبد اللطيف الشكر لمحافظ الشرقية لإستقباله لها اليوم بمكتبه وتلبية كافة إحتياجاتها ومنحها تروسيكل تستخدمه في إنهاء عملها ويوفر لها حياة كريمة.
شاهد.. محافظ الشرقية يتفاعل مع مشكلة فتاة تعاني من إعاقة جسدية
شاهد.. محافظ الشرقية يتفاعل مع مشكلة فتاة تعاني من إعاقة جسدية
شاهد.. محافظ الشرقية يتفاعل مع مشكلة فتاة تعاني من إعاقة جسدية
شاهد.. محافظ الشرقية يتفاعل مع مشكلة فتاة تعاني من إعاقة جسدية
شاهد.. محافظ الشرقية يتفاعل مع مشكلة فتاة تعاني من إعاقة جسدية
شاهد.. محافظ الشرقية يتفاعل مع مشكلة فتاة تعاني من إعاقة جسدية
شاهد.. محافظ الشرقية يتفاعل مع مشكلة فتاة تعاني من إعاقة جسدية
شاهد.. محافظ الشرقية يتفاعل مع مشكلة فتاة تعاني من إعاقة جسدية

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