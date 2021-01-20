محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة المقاولون العرب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي

 

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأربعاء.

 

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة المقاولون العرب، وقام المدير الفني الجنوب إفريقي بمنح لاعبيه تعليمات خاصة وواجبات كل لاعب في المباراة.

 

 

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء غدٍ الخميس على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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