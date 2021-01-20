حميات بنها تكشف حقيقة نقص أدوية كورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
كشف مستشفى حميات بنها، حقيقة ماتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، عن نقص أدوية فيروس كورونا، وشراء المواطنين لها من خارج المستشفى.

وأكد المستشفى في بيان له اليوم، أن ما جرى تداوله هو محض شائعات وافتراء، وأن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، وأن جميع الأدوية متوفرة بصيدلية المستشفى.

وأوضح الدكتور محمد يوسف مدير مستشفى حميات بنها، أن المستشفى تصرف علاج للمريض المحجوز بالقسم الداخلي من 3 إلى 5 أيام، ويجرى توفير العلاج اللازم من صيدلية المستشفى، ويكون داخل كيس مغلف خاص، منوها أن الوزارة ترسل جميع أدوية كورونا داخل أكياس مغلفة لا تفتح إلا لحظة تناولها من المريض.

وأضاف أنه فور خروج المريض من المستشفى يجرى عزله منزليا، وإبلاغ الإدارة الصحية التابع لها المريض، لمتابعته من قبل فرق الإدارة الخاصة بالعزل المنزلي، ويجرى توفير العلاج اللازم له وفقا لبروتوكول وزارة الصحة على مدار 14 يوما، ويتسلم المريض العلاج أيضا داخل كيس مغلف.

وأوضح مدير المستشفى، أن الفرق الطبية تعمل بكامل طاقاتها لخدمة المرضى ورعايتهم حتى تمام الشفاء.

يذكر أن مستشفى حميات بنها من المستشفيات التي خصصتها مديرية الصحة بالقليوبية لاستقبال وعزل مصابي كورونا.

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