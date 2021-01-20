الكشف عن موعد نهائي البطولة العربية بين اتحاد جدة والرجاء المغربي

كشف مسؤول بالجهاز الفني لفريق اتحاد جدة، عن موعد نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، المقرر أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

وأوضح البرازيلي فالمير كروز مدرب اللياقة البدنية، مساعد فابيو كاريلي المدير الفني لاتحاد جدة، في تصريحات لموقع تيرا البرازيلي، أن الاتحاد سيقاتل من أجل حجز مقعد بدوري أبطال آسيا، إضافة إلى الهدف الأقرب حاليا وهو التتويج بالبطولة العربية (كأس محمد السادس).

وأكمل، أن النهائي ضد الرجاء سيقام يوم 7 فبراير المقبل، بالمغرب.

وأكد مساعد مدرب اتحاد جدة، أنهم وصلوا إلى السعودية، بعد تجارب مع ثقافات مختلفة في اليابان وتركيا، مشيرا إلى أن الخطوة الجديدة "كانت سلسة".