بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
ريهام على


تم اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الأوقاف بهدف تدريب الأئمة والواعظات بمحافظة الفيوم، وقد وقع البروتوكول عن جامعة الفيوم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وعن وزارة الأوقاف الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، بحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور محمد فاروق عبد السميع، عميد كلية التربية، والدكتور إمام عبد الفتاح، عميد كلية دار العلوم، والدكتور زينب الباهي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية.


صرح الدكتور أحمد جابر شديد، أن البروتوكول يهدف لتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للأئمة والواعظات في عدد من المجالات وهي اللغة العربية وآدابها والإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، بالإضافة لدورات تدريبية لتنمية مهارات الاتصال والتواصل للأئمة والواعظات على أن يتم ذلك بمقر الكليات التابعة لجامعة الفيوم مع نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين.

ومن جانبه أشار الدكتور حسني حبيب أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من بروتوكولات التعاون التي توقعها وزارة الأوقاف مع عدد من الجامعات المصرية بهدف تدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم في المجالات المختلفة، إضافة إلى العمل على دعم قضية الدمج والتواصل المجتمعي للأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع بما يسهم فى اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي.

كما وجه سيادته الشكر لجامعة الفيوم على دعمها المتواصل للارتقاء بالسادة الأئمة والدعاة والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة بالأئمة والواعظات وتطوير الخطاب الديني ومحاربة الأفكار الهدامة.
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات
بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

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