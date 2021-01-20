خاص- وكيله: جيرالدو يحصل على قيمة تعاقده كاملا من الأهلي على دفعتين

كشف هشام بن صالح وكيل أعمال الأنجولي جيرالدو دا كوستا، كواليس فسخ تعاقد الأنجولي لتعاقده مع النادي الأهلي.

وقال بن صالح في تصريحات خاصة إن جيرالدو سيحصل على باقي مستحقاته المالية كاملة، وهي قيمة عقده المتبقي مع النادي الأحمر، وهو ما تم الاتفاق عليه مع النادي الأهلي.

وأضاف بن صالح بأن جيرالدو المستحقات المالية سيتم دفعها من النادي الأهلي إلى اللاعب على دفعتين الأولى في الفترة الحالية، والثانية في شهر أغسطس المقبل.

وكان النادي الأهلي قد أعلن اليوم الأربعاء فسخ تعاقده مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا بالتراضي بعد الاتفاق الذي تم بين كلا الطرفين.