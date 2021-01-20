سميرة سعيد تطرح"بحب معاك" عبر "يوتيوب" (فيديو)

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
طرحت الديفا سميرة سعيدة، منذ دقائق أغنية جديدة تحمل عنوان"بحب معاك" وذلك عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات"يوتيوب".
أغنية"بحب معاك" من كلمات دكتور محمود طلعت، الحان أحمد العدل، توزيع أحمد حسام، وتريات وميكس وماستر إلهامي دهيمة، جيتارات أحمد حسين، ومن إخراج نضال هاني.

وتقول كلمات الأغنية
بحب معاك أحس الوقت بيعدي وآخر الليل يبان بدري وبعدين يبقى دلوقتي وتنطق إسمي يبقى جميل بحب معاك الاقي ان الوجع راحة وأحكي كلامي بصراحة وتسمع ليا بالراحة وما تملش من التفاصيل بحب تشوفني من جوه وتقلب ضعفي ده قوة وتبعد عني وانت قريب وانت بعيد.. تقرب لي وتفهم حزني من صوتي وتقرا عينيا وسكوتي وزي ما قلبي محتاجلك يحس انك بتحتاج ليه بحب معاك اكون حرة ومسئولة وليا وجودي مش صورة وأحس بإن انا الاولى وآخر وحدة تعرفها بحب معاك تحسسني بقيمتي كتير وان ما بيننا حب كبير واني بجد وش الخير واجمل واحدة بتشوفها بحب تشوفني من جوه وتقلب ضعفي ده قوة وتبعد عني وانت قريب وانت بعيد.. تقرب لي وتفهم حزني من صوتي وتقرا عينيا وسكوتي وزي ما قلبي محتاجلك يحس انك بتحتاج ليه

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اغنية بحب معاك

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