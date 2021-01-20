رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:19 م
بوابة الفجر
ريهام على

شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اجتماع مجلس كلية طب الأسنان بجلسته رقم (١٥) برئاسة الدكتور محسن أبي الحسن، المشرف على كلية طب الأسنان، وحضور أعضاء مجلس الكلية، وذلك اليوم الأربعاء ٢٠٢١١٢٠.

عقب ذلك تفقد الدكتور أحمد جابر شديد، وأعضاء مجلس الكلية الأعمال الإنشائية بمبنى كلية طب الأسنان بالمجمع الطبي.

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، أن مبنى كلية طب الأسنان الجديد سيتم تجهيزه بأحدث الوسائل التكنولوجية والتعليمية الحديثة، حيث سيضم المبنى ٤ معامل خواص مواد و٢ معمل محاكيات، بالإضافة إلى قاعة السيمنار و٥ عيادات مجهزة بأحدث تقنيات طب الأسنان الحديثة، وأيضا سيضم المبنى ٤ قاعات تدريس متوسطة سعة ٨٠ طالب، بالإضافة للمدرج الرئيسي والذي يتسع لأكثر من ٢٠٠ طالب.
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد
رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس كلية طب الأسنان ويتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى الكلية الجديد

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