محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بإدارة التموين بقفط

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:16 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد



افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بادارة التموين بقرية القلعة مركز قفط وذلك في اطار تطوير الأداء فى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين مستحقى الدعم.
جاء ذلك بحضور احمد السيد وكيل وزارة التموين والنائب عبد الفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ قنا ان مركز خدمة المواطنين المطور لتقديم الخدمات التموينية بقرية القلعة يخدم مواطني مركز قفط بالكامل، وأشار ان تكلفة تطوير المركز بلغت حوالي مليون و300 ألف جنيه، لافتا انه تم حتى الآن الانتهاء من تطوير وافتتاح 6 مراكز للخدمات التموينية وهي ( بندر قنا - بندر ابوتشت - بندر نجع حمادي - العسيرات بمركز فرشوط – بندر دشنا- حجازة بمركز قوص) وذلك في إطار تسهيل خدمات استخراج البطاقات التموينية وتقديم خدمة متميزة لجمهور المواطنين.

فيما أوضح وكيل وزارة التموين ان المراكز التكنولوجية تعد طفرة في تطوير منظومة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين حيث يتم إنهاء الإجراءات في أسرع وقت وتدقيق البيانات من خلال منظومة إلكترونية موحدة حيث تقدم المراكز المطورة خدمات(بدل فاقد وتالف - إصدار فصل اجتماعي - إضافة الزوجة - وتحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى - الخصم - الإلغاء - التظلمات).

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