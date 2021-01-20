وزير التعليم من البرلمان: لا توجد وظائف بعقود دائمة بسبب نقص الموارد المادية المتاحة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:15 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد تعيينات حاليًا في الجهاز الإداري للدولة، وذلك لعدم وجود موارد مالية، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تستطيع عمل وظائف دائمة أو مؤقتة بسبب الموارد المتاحة.

وأضاف "شوقي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لعرض بيان الوزارة، قائلًا: "إحنا هنعين ناس بعقود مؤقتة لكن هذا العدد في حدود مواردنا ميكفيش سد العجز كما نريد، فبالتالي نزيد من فكرة التطوع والتدريس بالحصة من خلال موارد المديريات المحلية.

وتابع وزير التربية والتعليم، قائلًا "الحصة لها ثمن معين متعارف عليه 20 جنيه وهذا مصرح به من وزارة المالية"، مشددًا على أن هذه هي الحلول المتاحة أمام مشكلة سد العجز في التدريس، مستطردًا "لو حد عنده حل تاني يقولنا عليه".

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عرض وزيري التربية والتعليم، والتعاون الدولي، برنامج عملهما، تنفيذًا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات في الأداء خلال الفترة الماضية.

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