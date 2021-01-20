افتتاح الدورة السادسة لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:31 م
الدكتورة هبة مدحت زكي
الدكتورة هبة مدحت زكي
شريف بدر
أعلنت حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، افتتاح دورة الاحتضان السادسة للشباب من رواد الأعمال، والتي تهدف إلى مواصلة دعم الشباب من أصحاب الأفكار والمشروعات المبتكرة فنيًا ولوجستيًا وتدريبيًا وماديًا، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة هبة مدحت زكي، الرئيس التنفيذي للحاضنة، إن الحاضنة استطاعت خلال خمس دورات احتضان منذ إطلاقها رسميًا في 2017 تخريج ٤٥ مشروع ناشيء ، مؤكدة أن المشروعات التي حظت بفرصة الإحتضان تطورت بشكل كبير من خلال الخبراء والدعم الاستشاري الذي تقدمه الحاضنة و الذي ساعد في تطوير أفكار ومشروعات الشباب المقبولين في هذه الدورات، كما لفتت إلى أن الدعم المتوفر من جانب الحاضنة وشركائها يضمن لها الانطلاقة الأساسية كما يوفر لهم فرصاً أكبر في الإستمرار في التشغيل و الاستقرار  النسبي الذي يتيح لهذه الشركات  تقديم وتسويق خدماتها ومنتجاتها لعملائها المستهدفين في السوق المحلي و الاقليمي. 

وأوضحت «زكي» في تصريح صحفي، أن برنامج الاحتضان هو برنامج مدته ٥ أشهر، يركز خلالها على تصميم برنامج متميز لكل شركة من الشركات المحتضنة و يقوم هذا البرنامج على تحليل احتياجات كل مشروع و تقديم  والإرشاد من خلال مجموعة متميزة من المرشدين و خبراء الصناعة و التي تحظى بهم الحاضنة، كما يوفر لهم التمويل الأولي في المراحل المبكرة لمساعدتهم على التحقق من صحة نموذج أعمالهم وتطوير المنتجات والخدمات القابلة للتسويق، كما لفتت إلى وجود مجموعة من الامتيازات التي يحصل عليها أصحاب المشروعات المحتضنة، ومنها استخدامFEPS BI Co-work and Innovative Space والتي تدعم بيئة العمل لهذه الشركات الناشئة وتساعدهم على التشبيك و تكوين شراكات لتعزيز وتطوير مشروعاتهم الناشئة

كما أكدت الرئيس التنفيذي للحاضنة، أن الهدف الرئيسي هو دعم الشباب المصري والمساهمة في نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في إطار دعمها لجهود الدولة فيما يتعلق بدعم الشباب ونشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمساهمة في مكافحة البطالة، مؤكدة حرص الحاضنة على دعم الابتكار والاهتمام بالشركات الناشئة للمساهمة في الدفع بمعدل النمو الاقتصادي وبما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في دعم ثقافة ريادة الأعمال وفق ما تضمنته استراتيجية ورؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن دورة الاحتضان السادسة سوف تمنح الفرصة للشباب من سن 18 لـ 35 الفرصة لتحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية، في ظل الشراكة الاستراتيجية  لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مع البنك المركزي المصري ممثلاً في المعهد المصرفي ومبادرة رواد النيل وتحت رعاية رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

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