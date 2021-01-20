أحمد الفيشاوي ينتهي من تصوير كليب "نمبر 2"

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أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، عن انتهاء تصوير فيديو كليب أغنية "نمبر 2"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث نشرت أحمد الفيشاوي، صورة من كواليس تصوير أغنية "نمبر 2" التي يرد من خلالها على الفنان محمد رمضان، وذلك بعدما تأخر في طرحها لعدة أشهر، وعلق عليها قائلًا: "خلصنا تصوير نمبر2.. قريبًا".



في سياق منفصل، أوضح أحمد الفيشاوي سبب تأخير طرح اغنية "نمبر 2" خلال لقائه مع برنامج "et بالعربي" بأنه لم يغير كلمة واحده من كلمات الأغنية، ولكن مع ضخامة الانتاج فلابد أن يظهر المحتوي بشكل كبير ويمثلني كمصري، بالاضافة الى أن الكليب من اخراجه.



كما كشف الفيشاوى، عن البرومو الدعائي الأول لفيلم "30 مارس"، المقرر عرضه قريبا فى دور العرض السينمائى، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام" الذى يظهر فيه مع النجمة دينا الشربيني فقط، مصحوبا بتعليق:"تفتكروا ايه هيحصل في 30 مارس".



يذكر أن فيلم "30 مارس" تدور أحداثه فى إطار "الساسبنس والتراجيديا"، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏دينا الشربينى، خالد الصاوى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، وندى موسى، صبرى فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف أبرزهم نيللى كريم.



