خلال حفل وداعه.. ترامب: فترتي شهدت العديد من الإنجازات (فيديو)

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:05 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
رقية جمال
وجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الشكر لمؤيديه، مشددًا على أن فترة رئاسته كانت رائعة وتضمن تحقيق العديد من الانجازات، موجهًا الشكر لعائلته وأصدقائه لتواجدهم معه، ولزوجته مؤكدًا أنها سيدة رائعة وعظيمة ومحبوبة من قبل الجميع.

وأضاف "ترامب"، خلال كلمته على هامش مراسم وداع الرئيس المنتهية ولايته، اليوم الأربعاء، أن ما حققه كان مدهش بكافة المعايير حيث أعاد بناء جيش الولايات المتحدة الامريكية، وخلق قوة جديدة وهي القوة الفضائية وهي انجاز عظيم في حد ذاته.

وتابع، أنه تم في عهد أكبر تقليص للضرائب في تاريخ أمريكا على الإطلاق، معربًا عن أمله ألا يتم زيادة الضرائب على الشعب الأمريكي، مشددًا على أن الأسواق الأمريكية حققت أرقامًا جيدة رغم جائحة كورونا، ونجحنا في التوصل للقاح كورونا في فترة وجيزة، مضيفًا للشعب الأمريكي: "أنتم مدهشون وشعب رائع وأكبر شرف له في حياته هو توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، دائمًا سأحارب من أجلكم، سأراقب وأصغي"، متمنيًا للإدارة الجديدة وافر الحظ والنجاح، وهم لديهم أسس جاهزة للقيام بشيء رائع.

وأردف للأمريكان: "وداعًا نحبكم وسنعود بشكل أو بأخر".
 

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