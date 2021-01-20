مسحة طبية للزمالك قبل انطلاق مران اليوم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:03 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
خضع فريق الكره الاول بنادي الزمالك الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل انطلاق مران الجماعي المقرر له بعد قليل على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.


وعقد جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة في حضور عبدالحليم علي مدير الكرة.

ووجه باتشيكو خلال الجلسة الشكر للاعبي الفريق بعد المستوى الجيد الذي ظهروا به أمام الجونة وحصد الثلاث نقاط، وإعتلاء قمة ترتيب الدوري الممتاز.

وطالب المدير اللاعبين بالتركيز التام استعدادا للمرحلة القادمة الهامة، وخاصة وأن الفريق مقبل على مواجهات صعبة في مشواره نحو الحفاظ على صدارة بطولة الدوري الممتاز.

وشدد باتشيكو خلال الجلسة على عدم وجود فرق بين لاعب أساسي واحتياطي وأن هدف الجميع هو مواصلة الانتصارات، والحفاظ على النتائج الإيجابية، وأن كل اللاعبين سيحصلون على فرصتهم مع الفريق في الفترة القادمة.




وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة أمس أمام الجونة تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخاض لاعبو الفريق الأساسيون بعض التدريبات التأهيلية في الجيمانزيوم؛ لتفادي الإرهاق والإجهاد، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية غدا الخميس بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان المقرر لها يوم 23 يناير الجاري، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

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