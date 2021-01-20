بفستان فوق الركبة.. رانيا منصور تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة رانيا منصور على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت رانيا منصور عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة مثيرة حيث اعتمدت على فستان فوق الركبة وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.




وكانت آخر أعمال رانيا منصور مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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