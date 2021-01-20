برلماني لوزير التعليم: اشتغلت على كل أعمدة المنظومة وتركت أهم ركن وهو المعلم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
دينا ابراهيم
علّق النائب الدكتور فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، على بيان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، قائلًا: السيد الوزير طوّر الاجهزة والمكان وترك تطوير الانسان، متسائلًا: هل يعقل أن العمالة الموقتة لمدة ١٠ سنوات لم يتم تثبيتهم؟ وهل يُعقل أن المعلم في ٢٠٢٠ يتقاضي مرتب على أساسى ٢٠١٤ وعندما يتم توقيع جزاء عليه يحاسب على ٢٠٢٠؟.

ووجه "البياضي" سؤالًا لوزير التعليم، قائلًا: ما مدى توافر عمال الخدمات والنظافة ؟ وماذا فعل السيد الوزير لرد كرامة مديرة مدرسة عمر مكرم بدكرنس عقب إهانة المحافظ لها عند طلبه منها أن تقوم بأعمال النظافة؟.

كما تساءل عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، عن خطة الوزارة مع الحكومة لزيادة الموازنة لتتفق مع المادة ١٩ للدستور وإعادة هيكلة الوظائف، إذ أن نسبة الانفاق في ٢٠١٥ كانت ٣٩٪ أجور وظائف إدارية، أي ان ما يقرب من نصف المصروفات غير موجهة للمعلمين؟.

واختتم البياضي قائلا: يجب أن نرى التعليم والمعلمين في أولويات اهتمام وإنفاق الحكومة والوزارة.

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